Prop de 300 alumnes dels instituts de Cambrils creen un rap per prevenir la islamofòbia

Actualitzada 31/01/2020 a les 18:47

Prop de 300 alumnes de 3r i 4t d’ESO dels quatre instituts de Cambrils i la Unitat d’Escolarització Compartida han creat un rap i han gravat un videoclip per prevenir la islamofòbia. El muntatge musical de 8 minuts i mig es va presentar ahir a la tarda a l’Ateneu Juvenil i des d’avui es pot veure a les xarxes socials corporatives de l’Ajuntament de Cambrils i en aquest enllaç El taller de rap tenia com objectiu principal desenvolupar la reflexió i l’esperit per treballar els valors del respecte, la tolerància i l’esperit crític a través d’un àmbit artístic com és la creació musical. El tema central que es va tractar en aquests tallers és la prevenció de la islamofòbia i la xenofòbia principalment per la proximitat de l’atemptat del 2017 al municipi.Els tallers es van realitzar als quatre instituts de Cambrils (Institut Cambrils, Institut Ramon Berenguer IV i Institut La Mar de la Frau i Col·legi Cardenal Vidal i Barraquer) i la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC). Posteriorment, alumnes representats de cada institut van enregistrar la cançó a l’estudi de gravació de l’Ateneu Juvenil de Cambrils.El videoclip inclou imatges dels tallers, de la gravació i de la festa de final de curs de 6è al Parc del Pinaret ballant la cançó. L’oportunitat de gravar aquest vídeo ha estat d’una transcendència exponencial, ja que el propi alumnat ha elaborat un material didàctic susceptible de ser difós i de poder treballar als instituts.