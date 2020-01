Mont-roig del Camp valora en prop de 4,9 milions d'euros les destrosses del Gloria

L'ajuntament anuncia que s'acollirà als ajuts disponibles per pal·liar els danys del temporal

Actualitzada 31/01/2020 a les 17:37

Mont-roig del Camp (Baix Camp) ha valorat en 4.871.539 euros les destrosses que el Gloria va causar al municipi. Els informes tècnics elaborats aquesta setmana aporten una xifra que des del consistori s'adverteix, però, que és estimada, i que pot variar en la redacció dels projectes executius. D'aquest import, 1.221.122 euros corresponen als danys produïts en béns de titularitat municipal. La resta, 3.650.416 euros, són per les afectacions a la línia de costa, de platges i cales, i són competència de Costes de l'Estat.L'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha anunciat que s'acollirà als ajuts disponibles per pal·liar els danys del temporal.En una nota de premsa el consistori ha desglossat els desperfectes que ha sofert el municipi i el cost de les reparacions. Per exemple, la reposició dels danys soferts en les xarxes d'aigua potable i de clavegueram d'aigües residuals ascendirà a 411.487,96 euros, mentre que la reparació en parcs i zones verdes, camins i carrers pujarà a 92.337,75 euros.Reparar els danys a l'enllumenat públic tindrà un cost de 7.890 euros, i els que han sofert els punts de recollida de residus i les papereres serà de 25.245,31 euros.Un altre dels costos principals és el de fer front a les afectacions produïdes a les edificacions de platja, mobiliari urbà, instal·lacions, a un mur de contenció al passeig i a la gestió de residus, que ascendirà a 684.161,29 euros.