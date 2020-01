La Diputació de Tarragona destinarà 2 milions d'euros per pal·liar els danys dels municipis afectats pel Gloria

Els municipis rebran un màxim de 50.000 euros per reparar els bens i serveis públics afectats

La Diputació de Tarragona obrirà al març una línia d'ajuts per pal·liar els danys ocasionats als municipis deltaics pel temporal Gloria. L'ens supramunicipal ja tenia contemplada aquesta partida als pressupostos i ara es planteja augmentar-la, a través d'una modificació de crèdit, per tal d'afrontar futurs fenòmens meteorològics. Els municipis rebran un màxim de 50.000 euros per reparar els bens i serveis públics afectats, segons ha detallat la presidenta, Noemí Llauradó.En la declaració institucional, s'ha donat el condol a les famílies de les víctimes del Gloria i s'ha refermat el suport i la solidaritat amb el conjunt de damnificats. També s'han subratllat els greus efectes del temporal i «l'extrema fragilitat de la reserva natural» del delta, acreditada diuen, des de fa més d'una dècada per estudis científics. Davant d'això, la Diputació ha remarcat que cal «una acció urgent» des de la coordinació amb la Taula de Consens pel Delta, en la qual han de participar totes les administracions. A més, el text sosté que s'ha de fer front a l'emergència amb inversions i que cal planificar una estratègia «conjunta i efectiva» a curt, mitjà i llarg termini perquè es «posi fre als mals endèmics del delta».A banda, la institució ha acordat i s'ha compromès a donar suport als municipis afectats a l'hora de sol·licitar la declaració de zona catastròfica.