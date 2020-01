La Diputació de Tarragona destinarà 2 MEUR per pal·liar els danys pel Gloria a l'Ebre

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:38

La Diputació de Tarragona obrirà al març una línia d'ajuts per pal·liar els danys ocasionats als municipis deltaics pel temporal Gloria. L'ens supramunicipal ja tenia contemplada aquesta partida als pressupostos i ara es planteja augmentar-la, a través d'una modificació de crèdit, per tal d'afrontar futurs fenòmens meteorològics. Els municipis rebran un màxim de 50.000 euros per reparar els bens i serveis públics afectats. Aquest divendres el ple ha aprovat una declaració institucional en suport als damnificats per la borrasca. A més, n'ha aprovat una altra arran de l'explosió a IQOXE que insta a determinar les causes de l’incident i a implementar millores al sector químic.En la declaració institucional, s'ha donat el condol a les famílies de les víctimes del Gloria i s'ha refermat el suport i la solidaritat amb el conjunt de damnificats. També s'han subratllat els greus efectes del temporal i «l'extrema fragilitat de la reserva natural» del delta, acreditada diuen, des de fa més d'una dècada per estudis científics. Davant d'això, la Diputació ha remarcat que cal «una acció urgent» des de la coordinació amb la Taula de Consens pel Delta, en la qual han de participar totes les administracions. A més, el text sosté que s'ha de fer front a l'emergència amb inversions i que cal planificar una estratègia «conjunta i efectiva» a curt, mitjà i llarg termini perquè es «posi fre als mals endèmics del delta».A banda, la institució ha acordat i s'ha compromès a donar suport als municipis afectats a l'hora de sol·licitar la declaració de zona catastròfica.Pel que fa a l'explosió a la planta d'IQOXE, l'ens ha reiterat el condol i suport als familiars de les víctimes, i ha destacat la tasca i professionalitat del conjunt de cossos de seguretat i d'emergències que hi van treballar. Així mateix, s'ha demanat que es determinin les causes de l'accident i els seus responsables. «Volem respostes perquè no volem que torni a passar mai més», recull el document. També han donat suport als alcaldes dels municipis afectats, els quals han reclamat que la gestió directa de les emergències torni a estar en mans del territori, mitjançant la recuperació de l'anterior PLASEQTA.A la vegada, s'ha posat de manifest la importància del sector industrial del Camp de Tarragona com a «motor essencial» de riquesa per al territori. En el text, també s'ha assenyalat que la institució vetllarà per impulsar «polítiques reals, constants i efectives que millorin les condicions del sector de la indústria, el medi ambient i la salut».