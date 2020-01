Indignació a la Conca amb el govern espanyol perquè encara no els ha inclòs al reial decret pels aiguats

Els municipis lamenten que, 100 dies després, encara no puguin iniciar els tràmits per reparar els desperfectes

Actualitzada 31/01/2020 a les 14:22

Indignació i estupefacció a la Conca de Barberà perquè, 100 dies després dels tràgics aiguats del 22 d'octubre passat, el govern espanyol encara no ha desencallat l'accés a les ajudes econòmiques. Els ajuntaments fa setmanes que esperen que el Consell de Ministres aprovi l'ampliació del decret que es va fer per la llevantada del setembre a Múrcia i al País Valencià, i que permetria incloure-hi les pèrdues milionàries del temporal a Catalunya. Els alcaldes dels cinc municipis més afectats i el president del Consell Comarcal han comparegut aquest divendres en roda de premsa a Tarragona per denunciar la situació i exigir celeritat. Sense el tràmit de la publicació al BOE, insisteixen, no poden engegar els tràmits per reparar els desperfectes.