Estudien incloure les Muntanyes de Prades en l'àrea protegida contra la contaminació lumínica

Actualitzada 31/01/2020 a les 14:39

El Govern estudia incrementar l'àrea protegida contra la contaminació lumínica del Parc Natural de la Serra de Montsant i incloure-hi els deu municipis de les Muntanyes de Prades. Els tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat es van reunir dijous amb els alcaldes de la zona, els quals van mostrar interès en el procés de protecció. A més, també es planteja augmentar la protecció al sector nord-occidental del país, especialment al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, i al Parc Natural de l’Alt Pirineu. En la darrera campanya de mesurament, el Parc Natural dels Ports ha obtingut valors de qualitat «excel·lent» en la vessant nord. En canvi, aquests indicadors «reculen clarament» en les àrees més pròximes a la costa.Segons les dades del Departament de Territori i Sostenibilitat, les mesures al delta de l'Ebre han proporcionat valors de qualitat més baixos per la «clara influència» de la costa i de les zones més urbanitzades que l'orografia no oculta.Pel que fa a la protecció al sector nord-occidental del país, especialment al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i al Parc Natural de l'Alt Pirineu, es disposa d'una gran quantitat d'àrees de qualitat «molt bona o excel·lent». De la seva banda, l'espai protegit del Montsec continua amb zones de qualitat «excel·lent amb molta continuïtat territorial» a prop de l'Observatori Astronòmic del Montsec. Totes dues zones han estat reconegudes com a Reserva Starlight.Des de l'any 2019 el Departament de Territori i Sostenibilitat ha atorgat 382.000 euros en subvencions que han permès fer actuacions d'adequació en l'enllumenat de nou municipis de l'àrea d'influència del Montsec i cinc de la del Montsant.Enguany, estan en marxa projectes de protecció en zones d'especial qualitat, no només amb l'augment de l'àrea d'influència del Parc Natural de la Serra de Montsant, sinó també amb la protecció específica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el Parc Natural de l'Alt Pirineu.