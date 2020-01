Els pressupostos de la Generalitat permetran crear 717 places a educació i 79 a salut al Camp

Actualitzada 31/01/2020 a les 13:40

Els pressupostos de la Generalitat del 2020 permetran crear 822 places de treballadors públics al Camp de Tarragona. D'aquestes, 717 seran per a educació, 79 a salut i 29 en l'àmbit de la justícia. Així ho han explicat aquest divendres el delegat del Govern al Camp de Tarragona, Òscar Peris, i la secretària d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, en la presentació dels comptes de la regió. El total d'inversions previstes suposen 59,7 MEUR, sumant els 48,9 MEUR en inversions directes i els 10,8 MEUR en transferències de capital, un 10% més que en els comptes del 2017. La inversió per habitant també creix, en concret dels 106 euros de fa tres anys als quasi 115 previstos per enguany.Per departaments, el que s'emporta una partida més important és el de Territori i Sostenibilitat, amb 28,3 MEUR. D'aquests, la principal inversió és per la C-51, especialment en les obres de la variant de Vilardida (Alt Camp), amb 6,4 MEUR. «Amb aquesta inversió finalitzaria aquest enllaç per arribar fins a la rotonda de Vila-rodona», ha indicat Peris.En Educació hi ha previstos 6,5 MEUR, dels quals 3,5 són per a l'Escola Arrabassada de Tarragona i 1,6 per a l'ampliació de l'institut dels Pallaresos. Altres projectes destacats previstos pel 2020 són la nova depuradora d'aigües residuals de Botarell (2,2 MEUR) i l'ampliació de l'EDAR de la Pobla de Mafumet (2 MEUR).En segona posició hi ha Salut, amb 7,2 MEUR. D'aquests, 5 MEUR són en concepte d'inversió plurianual a l'hospital Sant Joan de Reus. Pel Joan XXIII de Tarragona hi ha previst 1,3 MEUR en diverses millores, com ara a l'UCI pediàtrica o a maquinària de diagnòstic per la imatge. Tot i que no hi ha cap partida específica destinada a la construcció del nou hospital, el delegat del Govern ha assegurat que la inversió està garantida. «El pla econòmic financer del 2018 ja garanteix els 48 MEUR» per al nou hospital, ha afirmat. Segons ha detallat, «és una partida que està a Infraestructures.cat, que és qui té l'encàrrec de contractar els diferents serveis». Peris ha afegit que el nou edifici avança «amb el calendari previst».