Una persona crítica en un accident entre tres vehicles a la T-721 a Constantí

Actualitzada 31/01/2020 a les 10:54

Dues persones han resultat ferides, una d'elles crítica, després de patir un accident a la T-721 Constantí. Aquest s'ha produït a les 8.56 hores al quilòmetre 5. Tres vehicles han xocat frontalment per causes que es desconeixen provocant dos ferits. La via es troba tallada en ambdós sentits i es fan desviaments, segons informa el Servei Català de Trànsit.Tres dotacions de Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han desplaçat fins al punt. No s'han hagut de fer tasques d'excarceració. Mossos d'Esquadra ha enviat quatre patrulles. El SEM ha traslladat a una persona crítica i una menys greu fins a l'Hospital Sant Joan de Reus.