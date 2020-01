Chacón defensa que el nou decret eòlic «redistribuirà» la producció energètica i traurà «pressió» a la Terra Alta

Agents socials i econòmics rebutgen que les autoritzacions depengui dels alcaldes i lamenten no haver participat en la redacció del decret

Actualitzada 31/01/2020 a les 20:06

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, s'ha tornat a reunir amb els agents econòmics, socials i polítics de la Terra Alta per fer valer que el nou decret que deroga les àrees prioritàries d'implantació de renovables «redistribuirà» i traurà pressió a la comarca, que rebutja acollir més parcs eòlics. D'altra banda, no hi haurà caràcter retroactiu per aturar els tres parcs tramitats amb l'anterior model i queda en mans de la justícia que es facin, ja que la DO Terra Alta i els moviments socials han presentat un contenciós. Convidats a participar en la redacció de la nova llei de transició energètica, declinen fer-ho si es preveuen més centrals a la comarca i rebutgen que les autoritzacions acabin depenent de la voluntat dels alcaldes.