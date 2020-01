Actualitzada 31/01/2020 a les 14:04

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, espera que una vegada ja s'ha format el govern espanyol, es pugui implementar el més aviat possible l'allargament de la prohibició del pas de camions per l'N-240 de manera que el tram abasti entre Montblanc i Lleida. Calvet ha recordat que aquest tema «fa temps que està parlat» amb el ministeri, que actualment ha passat a dir-se de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Per Calvet, aquesta mesura és indispensable per garantir la seguretat fins a Lleida, ja que actualment, la prohibició dels camions només arriba a les Borges Blanques, que és on surten o entren a l'AP-2.