Veïns de Roda de Berà protesten per la inseguretat que provoquen els ocupes

Demanen que l’Ajuntament segueixi l’exemple d’altres poblacions i tiri endavant mesures per erradicar amb el fenomen

Actualitzada 30/01/2020 a les 19:44

Veïns de Roda de Berà s'han concentrat avui dijous davant l’Ajuntament per demanar al govern local que implementi mesures per acabar amb les ocupacions al municipi i la inseguretat i l’incivisme que –segons diuen– van associats a aquest fenomen.

Els veïns asseguren que la «laxitud» a l’hora de tallar les entrades il·legals a habitatges ha provocat un «efecte crida» que ha multiplicat exponencialment les ocupacions a Roda de Berà. La discussió entre veïns d’un bloc ocupat que va acabar amb l’apunyalament d’una persona el passat 23 de gener ha estat la gota que ha fet vessar el got.

«El problema de les ocupacions ha anat escalant fins a un altre d’inseguretat ciutadana i incivisme. Fa anys que estem patint l’entrada a habitatges, però l’Ajuntament no ha fet res i això ha provocat un efecte crida. Fa anys el consistori ens deia que no podia impedir-ho, però, darrerament, altres municipis de la zona han començat a tirar endavant mesures per acabar amb aquesta problemàtica i Roda de Berà ha acabat rebent ocupes expulsats d’altres poblacions», explicava Sebastián Rodríguez, un dels veïns participants en l’acte de protesta.

Els veïns denuncien que, a la zona propera al cementiri hi viuen un parell de famílies molt conflictives però que el problema és extensiu a tot Roda de Berà. «Darrerament hi ha hagut més robatoris, especialment a la zona de l’eixample, però també hem detectat el tràfic de drogues al carrer», explica el veí. Tanmateix, l’incivisme també ha anat en augment al municipi, segons denuncien en la manifestació en la qual han participat, entre d’altres, representants de l’Associació de Veïns del nucli urbà de Roda. «L’incivisme va des de llençar brossa als carrers fins a haver de suportar vehicles que circulen a tota pastilla i amb la música a tot volum a les nits. La majoria d’aquests vehicles són de gent jove», explica Sebastián Rodríguez.

Detencions a Roda de Berà

Precisament avui dijous, coincidint amb la convocatòria de la manifestació que s'ha dut a terme mentre se celebrava el ple municipal, l’Ajuntament de Roda de Berà ha informat de la detenció d’un home que es trobava robant al carrer de Mas Virgili gràcies a la trucada d’un veí de la zona. La policia també ha practicar dues detencions més: la d’un home sobre qui pesava una ordre de cerca i captura i la d’altres dos que havien estat implicats en una baralla el passat 16 de gener.