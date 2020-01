Mor un veí d'Ascó en una sortida de via a l'N-420 a Falset

L'home, passatger del vehicle accidentat, va resultar ferit crític i va morir a l'Hospital Joan XIII de Tarragona

Un home va morir ahir per la tarda després de resultar ferit en una sortida de via a l’N-420 a Falset (Priorat), segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Trànsit va rebre l'avís a les 18.52 hores per un sinistre de trànsit amb una víctima mortal al punt quilomètric 843,1 de l’N-420 a Falset.Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va sortir de la via i el passatger posterior del vehicle va resultar ferit crític. Una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona on va morir posteriorment. Es tracta d’un home, J. P. F., de 78 anys d’edat i amb veïnatge a Ascó. El conductor del turisme va resultar il·lès.Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, quatre dels Bombers de la Generalitat i quatre unitats del SEM. Pel que fa a l’afectació viària, es va circular a través de pas alteratiu fins a les 21 hores.Amb aquesta víctima, són 10 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.