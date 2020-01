La Generalitat inverteix a l'Alt Camp un milió d'euros pel desplegament de 26,6 quilòmetres de fibra òptica

Aquest desplegament connectarà la capital, Valls, i els nuclis de població de Bon Sol i Picamoixons

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha participat aquest matí en el Consell Comarcal de l’Alt Camp per explicar el projecte de desplegament de fibra òptica de la Generalitat per tal de fer arribar la xarxa a totes les comarques del país aquest 2020.El conseller ha explicat que es tracta d’un «tram important que connectarà tots els municipis al seu pas i, per tant, permetrà tenir un 55% de la població de la comarca amb la possibilitat d’estar connectada», i ha continuat afirmant que «això donarà noves oportunitats tant a la població de l’Alt Camp com als polígons industrials de la zona».En aquest sentit, Puigneró ha assegurat que des de fa anys que el Govern té el projecte de fer arribar la fibra òptica a totes les capitals de comarca: «ja portem 29 capitals de comarca connectades de 42», i ha recordat que «l’any 2019 vam aprovar una partida important de diners per poder finalitzar aquest desplegament».Segons el responsable del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, «la feina de la Generalitat no s’atura aquí», i ha esmentat el Compromís Nacional pel Desplegament de la Fibra Òptica, que passa per de fer arribar la banda ampla a la totalitat del país, «com un element de cohesió social i equilibri territorial», ha reblat.Amb una inversió de més d’un milió d’euros, el Govern desplegarà 26,6 quilòmetres de xarxa de fibra òptica a la comarca de l’Alt Camp. Aquest desplegament connectarà la capital, Valls, i els nuclis de població de Bon Sol i Picamoixons. El desplegament permetrà deixar un punt de connexió interurbana als municipis de Rodonyà, Vila-rodona, Montferri, Bràfim, Alió i la Riba.