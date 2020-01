Adif estima els danys de la borrasca Gloria en 20 milions d'euros

La línia Barcelona-Móra la Nova-Saragossa va ser una de les afectades

Actualitzada 30/01/2020 a les 10:59

Els danys a la infraestructura ferroviària que ha provocat la borrasca Gloria al seu pas per Catalunya podrien ascendir a aproximadament uns 20 milions d'euros, segons les primeres estimacions realitzades pels equips tècnics d'Adif.El temporal va provocar talls de circulació en diversos trams, entre ells el de Móra d'Ebre i Reus i el de Roda de Berà per caiguda d'obstacles a les vies.Després de les primeres avaluacions i actuacions dels tècnics d'Adif, s'han detectat 52 zones amb danys greus o molt greus en les instal·lacions, la majoria d'ells al nord de la província de Barcelona i a Girona. En el cas de Tarragona, s'han detectat dos incidències a la línia Barcelona-Móra la Nova-Saragossa per despreniments i l'enganxada d'un tren amb la catenària, que ja estan solucionades.Els efectes del Gloria s'han estès per bona part del territori afectant la pràctica totalitat de les línies d'ample convencional de Catalunya, la qual cosa dificulta la gestió dels recursos disponibles i els desplaçaments de material i personal d'Adif.Des del primer moment, els equips tècnics d'Adif van iniciar els treballs per a les reparacions de les infraestructures afectades. D'aquesta manera, s'ha aconseguit restablir la circulació en tots els trams, excepte en el trajecte Malgrat-Blanes.Les reparacions necessàries i el permanent control ha obligat, per raons de seguretat, a establir Limitacions Temporals de Velocitat (LTV), que s'aniran suprimint en funció del comportament de les infraestructures. Per aquests motius es van establir 37 LTV (4 a la línia de Barcelona-Móra la Nova-Saragossa). Actualment, 22 d'elles ja estan suprimides, entre elles les del Camp de Tarragona.En total, Adif ha mobilitzat a més de 220 tècnics propis i d'empreses col·laboradores i unes 30 màquines, a més de camions i una altra maquinària.