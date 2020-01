Un tast del Paisatge dels Genis

Miró, Gaudí, Casals i Picasso inspiren la nova proposta turística ‘La Cuina dels Genis’

La primera vegada que Pablo Picasso va trepitjar Horta de Sant Joan va ser l’any 1898, convidat pel seu amic Manuel Pallarès. Hi retornaria uns anys més tard, el 1909, i en aquella segona ocasió la visita del pintor malagueny causaria un gran rebombori per la presència de la seva parella, la parisenca Fernande Olivier. La dama francesa va escriure diverses cartes explicant entre altres qüestions el menú que solia menjar, i detallant que estava tipa de que li servissin sopa de safrà i corder.

Tota aquesta informació l’han fet servir a la històrica Fonda Miralles d’Horta de Sant Joan per elaborar el seu Menú Picasso, consistent en una sopa de safrà amb tòfona, un corder sense feina i unes postres de xocolata blanca amb oliva morta.

Aquesta és una de les propostes gastronòmiques que conformen el nou projecte turístic La Cuina dels Genis, que s’ha presentat aquest dimarts al Castell de Vila-seca, en el marc de la cloenda del III Congrés Català de la Cuina al Camp de Tarragona.

La iniciativa pretén lligar la descoberta gastronòmica del territori a través de la mirada de quatre artistes universals amb vincles a la nostra demarcació: Antoni Gaudí, Joan Miró, Pau Casals i Pablo Picasso, i s’incorpora a la ja existent ruta d’El Paisatge dels Genis, que transcorre per les poblacions de Reus, Mont-Roig del Camp, El Vendrell i Horta de Sant Joan.

El projecte compta amb la complicitat d’una cinquantena d’agents del territori, entre xefs que han elaborat propostes gastronòmiques ‘genials’, productors agroalimentaris i museus i centres d’interpretació. Tots plegats han estat treballant durant més d’un any juntament amb gestors turístics d’El Paisatge dels Genis per tal de configurar aquest nou projecte.

La proposta es complementa amb un calendari gastronòmic, del qual ja se n’ha avançat alguna acció, com la que explicava la mateixa Anna Miralles, responsable de la Fonda Miralles d’Horta de Sant Joan: «al mes de març farem un Mes Picassià, que inclourà activitats gastronòmiques i culturals a Horta de Sant Joan, com per exemple cates d’olis, o una activitat anomenada Menja’t el teu quadre, en la qual cadascú podrà elaborar un quadre amb paper i pintures comestibles».

El tret de sortida de La Cuina dels Genis s’ha fet aquest mateix dimarts al Castell de Vila-seca, on una quarantena de prescriptors nacionals i internacionals han pogut degustar les propostes de dotze cuiners de Reus, Mont-roig del Camp, El Vendrell i Horta de Sant Joan, en una experiència inmersiva que ha fusionat art i gastronomia.

El Paisatge dels Genis és una oferta de turisme impulsada pels Ajuntaments de Reus, Mont-roig del Camp, El Vendrell i Horta de Sant Joan, juntament amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, i gestionada amb la col·laboració del Departament d’Innovació Turística del centre tecnològic Eurecat.