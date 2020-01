Turisme de Cambrils presenta un joc per a dispositius mòbils que recorre els espais més singulars del municipi

L’APP gratuïta per a mòbil i tauletes iOS i Android està impulsada i desenvolupada per l'empresa ebrenca EAAPP Entertainment SL

Actualitzada 29/01/2020 a les 16:26

Una sintonia retro creada a Cambrils

El joc per a dispositius mòbils Belly Run ha arribat a Cambrils. La regidora de Projecció Exterior i Turisme de l’Ajuntament de Cambrils, Marta Borràs, el cocreador de l’aplicació Josep Piñol (EAAPP Entertainment) i el component del grup Casiotones Brothers Jordi Martí han presentat aquest matí l’aplicació gratuïta per iOS i Android que des d’avui compta amb el nivell 'Cambrils' i recorre alguns dels espais més singulars del municipi.La regidora de Turisme ha explicat que amb aquesta iniciativa innovadora s’amplia la promoció turística i cultural i ha destacat l’aposta de Cambrils pel turisme familiar. En aquest sentit, ha afirmat que la nova eina tecnològica va en consonància amb aquesta estratègia de posicionament i permet conèixer Cambrils de manera virtual.El jugadors i les jugadores del joc, desenvolupat per l’empresa ebrenca EAAPP Entertainment SL, han de superar quatre pantalles ambientades en diferents punts del municipi a través d’un personatge que va en bicicleta i pesca peixos, mentre s’escapa de la Farnaca de Cambrils.El cocreador del joc, Josep Piñol, ha recordat que Belly Run va néixer com una plataforma única on les persones usuàries tinguessin l’oportunitat de navegar per diferents municipis de Catalunya. Actualment l’aplicació ja compta amb una quarantena de municipis del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i porta més de 30.000 descàrregues comptant iOS i Android.Cadascun dels nivells del joc correspon a una població i mostra part del seu patrimoni arquitectònic, dels productes típics i la idiosincràsia local.A Cambrils s’ha recreat el port amb el far vermell, el passeig marítim amb la Torre del Port i l’església de Sant Pere, la plaça de la Vila amb la font i l’edifici del nedador de la pau i els jardins del Parc Samà. A més, per primera vegada s’ha incorporat el carril bici a Belly Run i el personatge ja no circula amb 4L sinó en bicicleta. Properament es podrà canviar a la versió femenina del personatge des del menú de preferències situat a la pantalla d'inici.El joc s’acompanya d’una música adaptada a 8 bits composada pel grup cambrilenc Casiotones Brothers, nascut ara fa un any de la mà de dos músics que porten més de 20 anys experimentant amb la música electrònica, utilitzant la tecnologia més actuaI, i interpretant grans clàssics del tecno-pop alternatiu dels anys 80 únicament tocant autèntics Casiotones.Jordi Martí, un dels components del grup, ha explicat que s’ho han passat molt bé amb aquest encàrrec i el resultat és una sintonia retro que recorda la música dels primers jocs dels anys 80. La peça només podia durar un minut i vint segons però hi han aconseguit integrar una cançó marinera, un tros del ball de bastons de Cambrils, un fragment dels Gojos de la Mare de Déu del Camí i alguns recursos sonors que recorden el port com gavines, sirenes de vaixell i un crit mariner.