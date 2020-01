Salou reclama a Renfe impulsar la millora dels serveis ferroviaris al municipi

També demana a Adif que acceleri l'execució de les infraestructures pendents

Actualitzada 29/01/2020 a les 17:22

El ple de l’Ajuntament de Salou celebrat aquest matí ha aprovat, per unanimitat, una moció presentada pel Govern municipal - Sumem per Salou i PSC- i Ciutadans en la què reclama a Renfe impulsar la millora dels serveis ferroviaris al municipi, i a Adif, l’execució de les infraestructures pendents.

Dita moció conté com a acords instar l’administració i organismes competents estatals, Ministerio de Fomento, ADIF i Renfe, que donin la major prioritat i celeritat als projectes de la nova estació Salou-PortAventura; al desmantellament de les vies del tren, al seu pas per Salou; a la construcció de l’estació central del Camp, al sud de l’aeroport; i a la construcció del doble ample de via fins a Castelló.

Així mateix, demana instar les administracions competents que impulsin la totalitat de les gestions i tràmits per a la construcció del tram ferroviari d’1,5 km entre l’estació de Salou-PortAventura i la línia Tarragona-Reus, amb doble ample europeu, per tal de millorar la connectivitat de Salou amb l’eix central del Corredor Mediterrani.

El tercer acord que recull aquesta moció és instar la Generalitat de Catalunya, l’administració competent en l’organització i gestió de la xarxa ferroviària de rodalies, que revisi l’actual oferta de Salou, amb un increment del servei directe cap a Barcelona, des de la nova estació Salou-PortAventura.

El darrer punt és la comunicació dels acords de la moció al Ministerio de Fomento, a la Generalitat de Catalunya, a ADIF, a Renfe i a la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, en una de les seves intervencions al plenari, ha agraït la unanimitat en la votació de tots dels grups polítics per exigir a les administracions competents la millora dels serveis ferroviaris. En aquest sentit, el batlle ha dit que «aquestes han de complir amb els seus compromisos, consistents en executar allò que està aprovat», exigint que «no triguin més temps, ja que portem 20 anys al darrera de les infraestructures, que encara no estan fetes».

El mandatari ha volgut fer una apel·lació molt directa als diputats i diputades del Congrés i també als senadors perquè Salou i la província de Tarragona tinguin l’estació de ferrocarril que mereixen, que «és de primera» i que «ens ha de connectar amb Barcelona, no només als residents, sinó també als turistes, en el futur pròxim». Granados també ha fet referència a l’ample europeu esmentant la necessitat que «estiguem connectats amb totes les ciutats de l’Estat espanyol i amb tot Europa», perquè «el futur del transport no és l’avió, sinó el tren», ha assegurat. Finalment, el cap de l’executiu salouenc ha afirmat que «continuarem treballant perquè hi hagi un gran servei de ferrocarril, tant de present com de futur pròxim».

Cal dir que el plenari d’avui també ha votat a favor, per unanimitat de totes les forces polítiques (Sumem per Salou, PSC, ERC-AM, C’s i PP) una moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM per a l’increment de freqüències ferroviàries entre Salou, Tarragona i Barcelona, aprofitant l’alliberament de solcs en cada sentit.

D’altra banda, la sessió plenària d’avui ha aprovat per unanimitat, també, una moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans i esmenada pels grups municipals de Sumem per Salou i ERC, en la qual s’insta la Generalitat a crear una comissió d’investigació i encarregar una auditoria externa, arran de l’accident del polígon químic de Tarragona i per millorar la seguretat.