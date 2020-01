La nova Llei de Ports centra les Jornades Jurídiques 2020 dels Ports Esportius de Catalunya

A l’acte han assistit representats dels diferents ports esportius i clubs nàutics de Catalunya així com altres personalitats del sector nàutic

29/01/2020

La Fundació per la Navegació Oceànica de Barcelona ha acollit aquest dimecres 29 de gener la Jornada Jurídica 2020 organitzada per l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics (ACPET). Aquesta edició s’ha centrat en La Nova Llei de Ports aprovada pel Parlament de Catalunya el passat novembre, les diferents ponències han anat a càrrec dels experts de Barcelona Advocats, encapçalats per Lourdes Aran i Jaume Prats.L’acte ha estat inaugurat pel President de l’ACPET, Albert Bertran, remarcant la importància de la nova Llei i posant de rellevància que si no fos per la feina feta pels Ports Esportius de Catalunya i la mateixa Associació, la nova Llei mai hagués sigut una realitat. A la Jornada han assistit representats dels diferents ports esportius i clubs nàutics de Catalunya, des de la Costa Brava, passant per la Costa de Barcelona fins la Costa Daurada-Terres de l’Ebre, així com altres personalitats del sector nàutic.Durant tot el matí s’han realitzat diferents ponències per aclarar als diferents ports tots els aspectes de la nova Llei, des de la seva implementació, l’estructura, els usos de la zona portuària, el Règim Tributari i d’altres punts. Amb aquesta Jornada l’ACPET vol facilitar als seus associats la comprensió i implementació de la nova Llei així com poder resoldre qualsevol dubte relacionat amb la mateixa.