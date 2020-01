L'arranjament de la zona verda al voltant del CAP guanya la primera edició dels pressupostos participatius del Morell

Hi han votat més de 300 persones, la qual cosa suposa poc més d’un 10% de participació

Actualitzada 29/01/2020 a les 18:36

La proposta número set del procés de pressupostos participatius que s’ha realitzat al Morell ha estat l’escollida, amb 221 vots, per dur a terme amb una part dels comptes municipals del 2020. Es tracta de l’arranjament de la zona verda al voltant del Centre d’Atenció Primària, tal com es va desvetllar en la sessió de retorn d’aquest dimarts a la tarda, un projecte pressupostat en 50.000 euros i que se centra en la instal·lació de més il·luminació en aquest espai, a més de gespa i arbrat. Una actuació que farà que el municipi disposi d’un entorn més segur i agradable a qualsevol hora del dia.

Aquesta ha estat la primera vegada que el l’Ajuntament del Morell engegava un procés participatiu d’aquestes característiques, un mecanisme que «ha permès que morellencs i morellenques puguin triar, per primera vegada, on destinar una part dels nostres recursos municipals», indica l’alcalde i regidor de Participació Ciutadana, Eloi Calbet. «Creiem que ha funcionat, i els resultats ens han d’encoratjar a seguir en aquesta línia», continua.

En total, 308 persones van votar durant el període habilitat al mes de desembre, la qual cosa suposa una mica més del 10% del total del cens, que era de 3.069 persones –els majors de 16 anys empadronats al Morell a l’inici del procés–. Val a dir que es tracta d’una xifra que supera la mitjana de participació de processos d’aquestes característiques realitzats a Catalunya al llarg del 2018, que se situa al 8%.

Cada veí o veïna va triar tres propostes de les set presentades des del consistori, amb un total de 885 vots vàlids i 39 vots nuls. Així mateix, és significatiu el fet que un 43,5% dels vots es van fer de forma presencial, mentre que el 56,5% es van efectuar online, a través de la plataforma de votació. En aquest sentit, l’alcalde valora positivament que el termini de votació coincidís amb la Fira de Nadal, ja que «apropar l’urna al carrer va motivar que morellencs i morellenques s’animessin a participar del procés».

Calbet també apunta que «el resultat no és el més important del procés, sinó la radiografia que hem aconseguit sobre quines són les prioritats per a la població». Així, incideix també en què l’eliminació de barreres arquitectòniques ha esdevingut la segona proposta amb més suport, amb 220 vots, «només un vot de diferència amb la guanyadora, de manera que també assumim aquest projecte com uns deures que ens posa la ciutadania i també li donarem prioritat».

Pel que fa a la resta de propostes, l’itinerari a peu segur fins al tanatori ha rebut 135 vots; l’arranjament de la plaça de la Fàbrica, 131; la instal·lació d’un Kiss&Ride a l’escola, 71; l’actualització de la senyalització vertical, 68, i els aparcabicis als equipaments municipals, 39.

Per tal de tancar el procés, el consistori convida tota la ciutadania a respondre l’enquesta de valoració, per tal de copsar les sensacions de tothom i també tenir en compte millores de cara a les següents edicions. De fet, un cop tancada aquesta primera edició de 'Al Morell, la teva opinió compta', arrencarà l’engranatge per a la segona edició, en la qual serà la ciutadania la que proposarà els projectes.