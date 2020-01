Els pressupostos de la Generalitat del 2020 destinen 48,9 MEUR a inversions al Camp de Tarragona

Destaquen la construcció de l'Escola Arrabassada i del Centre Penitenciari Obert a Tarragona, d'una depuradora a Botarell i la millora de la C-51 a Vilardida

Actualitzada 29/01/2020 a les 21:20

Els pressupostos de la Generalitat del 2020 preveuen una inversió de 48,9 MEUR al Camp de Tarragona. La xifra és un 20% superior a la del 2017 -l'últim cop que es van fer uns nous comptes- però queda per sota del creixement total de les inversions a Catalunya, que augmenten aproximadament un 30%. La partida més elevada és per a la constitució del cens emfitèutic –una fórmula de pagament ajornada que no es comptabilitza com a deute convencional- de l'autovia Tarragona – Salou, amb 4,7 MEUR. El condicionament de la C-51, especialment a la variant de Vilardida (Alt Camp), puja a 4,4 MEUR. També destaquen la construcció de l'Escola Arrabassada (3,5 MEUR) i del Centre Penitenciari Obert a Tarragona (3,1 MEUR), i de la nova depuradora de Botarell (2,2 MEUR).