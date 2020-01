A judici un pedòfil acusat de gravar amigues de la seva filla al lavabo de casa, a Valls

La fiscalia demana 36 anys de presó per a l'home, que també tenia milers d'imatges de contingut sexual de menors

La fiscalia demana 36 anys i 9 mesos de presó per a un individu acusat de gravar les amigues menors de la seva filla mitjançant una càmera oculta instal·lada al lavabo. Segons relata el ministeri públic, l'home va muntar una festa de Halloween al pis de Valls on vivia la nena per tal d'obtenir les imatges de les menors mentre feien les seves necessitats i es canviaven. Per aquests fets, la fiscalia l'acusa de cinc delictes de producció de pornografia infantil amb utilització de menors de 13 anys i de dos delictes de revelació de secrets. A més, també l'acusa d'un delicte de possessió de pornografia infantil, atès que guardava milers d'imatges de contingut sexual de menors en diversos dispositius electrònics.El processat és A.J.P., un home uruguaià en situació irregular a l'Estat, que va estar empresonat per aquests fets durant un mes, l'estiu del 2016. L'individu va mantenir fins al 2004 una relació de parella amb una dona amb qui va tenir una filla en comú, nascuda l'any 2002. Segons detalla l'escrit d'acusació, entre l'agost del 2013 i el març del 2015 els períodes de visites i convivència de l'acusat amb la filla es feien al pis on vivia la dona, a Valls.El març del 2015 la dona va haver de deixar el pis per impagament del lloguer. En aquella època l'acusat es trobava al país natal amb motiu d'una celebració familiar, amb la qual cosa la dona es va encarregar de recollir les pertinences que l'home tenia a l'immoble, entre els quals hi havia un portàtil i un ordinador de sobretaula. Quan la dona els va engegar, va trobar-hi imatges de contingut sexual de menors i imatges pornogràfiques infantils, entre les quals va reconèixer amigues de la seva filla. La dona va posar el cas en mans de la policia.Al disc dur de l'ordinador de sobretaula es van trobar 291 imatges amb les parts íntimes de menors d'edat i dones adultes a l'interior del lavabo o en un domicili, totes elles seqüències d'imatge de la mateixa escena. Algunes estaven captades el 2013 i altres el 31 d'octubre del 2014. Segons la fiscalia, l'home va instal·lar un sistema de gravació al lavabo i va muntar una festa de Halloween a casa de la seva filla, per a la nena i diverses amigues seves, amb la finalitat de captar imatges íntimes de les menors. Les imatges intervingudes mostren cinc nenes de sis, dotze i setze anys, així com l'exparella de l'home, mentre feien les seves necessitats i es canviaven.En aquest mateix disc dur també es van trobar 58 vídeos gravats en un lavabo on apareixien persones dutxant-se i imatges de zones íntimes, entre les quals de la seva filla i de les amigues d'aquesta, despullades al lavabo.A més, la policia va trobar més de 2.800 arxius de dibuixos i còmic de personatges caracteritzats de menors d'edat en un context pornogràfic, sexual i eròtic. També es van localitzar diverses fotografies i vídeos eròtics de menors que l'home havia descarregat d'Internet mitjançant un programa d'intercanvi d'arxius.Arran d'aquestes proves, el 28 de juliol del 2016 el jutjat va acordar l'entrada i registre al domicili del processat, situat a Ripollet (Vallès Occidental). Allà es van intervenir una tauleta, tres USB, un telèfon, un disc dur intern i un ordinador portàtil. En aquests dispositius es van trobar 6.600 fotografies en les quals apareixien menors i adolescents d'edats indeterminades fotografiades en actituds eròtiques, amb poca roba o mostrant els genitals, entre d'altres. També es va poder comprovar que l'home sovint feia cerques a la xarxa de terminologia relacionada amb contingut pedòfil.La fiscalia demana per a l'home 36 anys i 9 mesos de presó per cinc delictes de producció de pornografia infantil amb utilització de menors de 13 anys; dos delictes de revelació de secrets, i un delicte de possessió de pornografia infantil. En aquest punt, el ministeri públic demana que quan hagi complert la meitat de la pena, o accedeixi al tercer grau o a la llibertat condicional, sigui expulsat del país i no pugui tornar-hi durant 10 anys.El ministeri fiscal també demana 42 anys de llibertat vigilada, la inhabilitació per a l'exercici de la pàtria potestat durant 5 anys, 13.680 euros de multa i 31.000 euros d'indemnització a repartir entre les víctimes, en concepte de responsabilitat civil. El cas arribarà a judici en els propers mesos a l'Audiència de Tarragona.