Neix «IPHES als barris» per apropar la prehistòria a la zona de ponent de la ciutat de Tarragona

Les activitats permeten entendre conceptes com l’origen de l’etnicitat actual i el racisme o l’evolució tecnològica desigual que hi ha al món

Actualitzada 25/01/2020 a les 11:40

Portar les activitats educatives de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social als districtes perifèrics de la ciutat de Tarragona és l’objectiu principal del programa IPHES als barris, on se situen quasi tots els centres qualificats per la Generalitat de Catalunya com de màxima complexitat, un criteri basat en la situació socioeconòmica dels pares. La intenció és facilitar tallers educatius al voltant de la prehistòria als estudiants amb un entorn social més desfavorit. Aquesta iniciativa forma part del programa IPHES a les escoles, que aquest centre de recerca desenvolupa des de fa 9 anys i que el 2019 va rebre el suport de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT).



Les activitats són demostracions explicades de manera molt didàctica i amena on s’ensenya com es fabricaven leso com eren els cranis dels nostres avantpassats. Així es reforça el currículum escolar d’aquells infants que tenen la prehistòria al seui es facilita la comprensió del procés evolutiu de la nostra espècie,«Són activitats en les quals els estudiants poden tocar rèpliques i reproduccions de tot tipus d’elements, i poden preguntar tot el que vulguin. Es crea un, amb tocs d’humor, que facilita la seva participació i permet abordar qüestions molt importants com l’origen de l’etnicitat actual i el racisme, l’evolució tecnològica desigual que hi ha al món, així com la construcció dels valors socials actuals», comenta l’arqueòleg Miquel Guardiola, responsable de l’Àrea de Socialització de l'IPHES, que imparteix els tallers.

Aquesta tardor, més de 700 alumnes ja han gaudit d’aquestes activitats i en el que portem d’any, l’IPHES als barris ja s’ha efectuat en diferents sessions a l’Institut Torreforta i l’Escola La Floresta. Durant les properes setmanes, alumnes de l’Institut Comte de Rius de Tarragona visitaran l’IPHES, on podran conèixer en directe la tasca que s’hi realitza, i concretament el que es du a terme en alguns dels laboratoris. Al febrer, L’Escola El Miracle de Tarragona o l’Escola Codinetes, de La Nou de Gaià, són alguns dels col·legis que acolliran activitats de l’IPHES a les escoles, mentre que al març serà el torn de l’Institut Campclar, així com de l’Institut Pons d’Icart, de Tarragona.



IPHES a les escoles, que aixopluga IPHES als barris, és un programa d’educació no formal dirigit als centres educatius que ofereix la possibilitat d’escollir entre aquestes tres demostracions: Infants i Pedres, evolució tecnològica de tota la prehistòria; De caçadors a ramaders: transició paleolític al neolític; i L’Evolució Humana: des dels primats fins a Homo sapiens.

Els participants es disposen en cercle al voltant del responsable de l’activitat, on s’instal·la un espai de talla amb pedres, pells, fustes i banyes. En aquest context, es fa una explicació oberta amb l’objectiu de generar un ambient de conversa i reflexió crítica amb els estudiants. A més, poden tocar reproduccions adaptades a la manipulació per estimular el tacte, i es fabriquen i s’utilitzen eines de pedra en directe, demostrant l’eficàcia de les mateixes. Alhora, amb tocs d’humor, s’estimula als alumnes introduint conceptes com l’evidència científica, el mètode deductiu, etc.

Aquest programa està monitoritzat pel grup de recerca consolidat MEDIS (Metodologia de Recerca Educativa amb Impacte Social) del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV). Es realitzen enquestes abans i després d’aquestes accions que desenvolupa l’IPHES per tal de poder copsar l’impacte de les activitats, en diferents contextos socioeconòmics.

En aquest sentit, Miquel Guardiola assenyala: «Als barris, la diversitat ètnica i cultural és enorme, i això ens permet explicar la presència de diferents tons de pell o del color dels ulls, per exemple, essent aquest un dels temes que més interès desperta a les classes on la població migrant és majoritària. A més, la prehistòria ens mostra que els humans hem emigrat constantment, i ara podem detectar aquests moviments de població amb l’estudi de l’ADN fòssil».

El responsable de l’Àrea de Socialització de l’IPHES també observa: «Una de les coses que més els impacta és saber que la població que vivia a Europa fa més de 12.000 anys tenia la pell de color fosc, i que, segurament, les primeres poblacions amb la pell clara van arribar des d’Orient Pròxim ara fa uns 7.500 o 8.000 anys».