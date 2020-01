L'Ajuntament de l'Arboç publica les bases de participació a la rua de carnaval 2020

El període d’inscripció serà del 4 al 18 de febrer de 2020 a les 14h tant per registre electrònic com presencial (ambdós inclosos), o fins a esgotar les places disponibles per poder optar a la subvenció

L’Ajuntament de l’Arboç va publicar ahir les bases de participació per optar a les subvencions a la rua de carnaval de l’Arboç per aquest 2020. La rua serà el diumenge 23 de febrer a les 12h del migdia. S’estableix un nombre limitat de 30 carrosses i 3 comparses, per percebre les subvencions que s’otorgaran per rigurós ordre d’inscripció.



El període d’inscripció serà del 4 al 18 de febrer de 2020 (ambdós inclosos) a les 14 hores, tant per seu electrònica com presencial o fins a esgotar les places disponibles per poder optar a la subvenció. L'Ajuntament recorda que cal formalitzar la inscripció de forma presencial a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OAC), en cas de persones físiques, i telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, en cas de persones físiques o jurídiques, segons el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú en les administracions públiques.Les primeres 30 carrosses i 3 comparses inscrites prèviament i autoritzades a participar, i que compleixin els requisits establerts a les condicions de participació, tindran dret a percebre la subvenció de 135€ la Carrossa i 75€ les comparses. La resta de participants podran desfilar a la rua, però no tindran dret a percebre la subvenció.