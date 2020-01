Treball proposa una comissió de seguretat del complex petroquímic de Tarragona

El Departament ha detectat «mancances en els mecanismes de gestió interna de l'activitat preventiva de riscos laborals»

Actualitzada 24/01/2020 a les 13:23

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha proposat crear una comissió de seguretat i salut laboral del complex petroquímic de Tarragona després de detectar «algunes mancances en els mecanismes de gestió interna de l'activitat preventiva de riscos laborals» en el complex petroquímic. Per això, ha requerit a l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) que esclareixi la seva representació, després que el secretari del departament, Josep Ginesta, ha informat que l'AEQT ha manifestat que «no s'arroga una representació clara de totes les empreses del polígon petroquímic». Ginesta ha demanat a la part empresarial ser capaç «d'arribar a acords i assumir compromisos amb els sindicats majoritaris representatius UGT i CCOO dels més de 10.000 treballadors en la reunió de la propera setmana.«Després de l'accident a l'empresa IQOXE i de les informacions que ens traslladen els sindicats i l'AEQT es constata que hi ha una pèrdua de confiança dels treballadors en els sistemes de seguretat i salut laboral», ha explicat.El secretari ha subratllat «la necessitat de reconstruir les confiances entre les parts, i sobretot, el compromís de totes les empreses en revisar els mecanismes per garantir la seguretat i integrar-la en tots els processos interns de fabricació».Ginesta ha assegurat que s'han detectat «algunes mancances en els mecanismes de gestió interna de l'activitat preventiva de riscos laborals en el complex petroquímic» i per això ha defensat la necessitat de la comissió. «La prevenció és un dret dels treballadors però també un deure que s'ha de garantir», ha apuntat. D'aquesta manera, la comissió també podria ser un espai «per resoldre els conflictes de les empreses de la petroquímica en matèria de seguretat i salut».Per últim, i com ja va transcendir aquest dijous, Ginesta ha confirmat que la Inspecció de Treball ha obert un nou expedient a IQOXE «per haver iniciat l'activitat sense haver fet la prèvia avaluació de riscos laborals».Ginesta ha fet aquestes consideracions després de reunir-se amb els representats sindicals d'ambdues organitzacions i de l'AEQT.