La Morera, Aiguamúrcia i Vimbodí mantenen carreteres tallades pel temporal

Algunes per despreniments o acumulacions d'aigua a la calçada

Actualitzada 24/01/2020 a les 09:44

Acabo de néixer per segona vegada. Això ha caigut ara mateix davant meu al km18 de la Tv7004. Crta tallada en ambdós sentits @transit @emergenciescat @mossos pic.twitter.com/UTuXhslff4 — Engelbert Montalà (@engelbert1714) January 23, 2020

Els estralls del fort temporal que ha colpejat el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre manté tallades tres carreteres i afectacions en cinc més a la demarcació. La TV-2005 encara es troba inundada al seu pas per Aiguamúrcia, per la qual cosa està tallada a la circulació. També estan barrades al trànsit la T-702 a Morera de Montsant i la TV-7004 a Vimbodí per esllavissades.A més a més, encara hi ha circulació amb congestió per obstacles o despreniments a la via a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar; a la C-12 a Tivissa; a l'N-420 a Caseres; i a l'N-240 a Montblanc. En el cas de l'Ametlla hi ha un carril tallat a la circulació i en el de Caseres es fa pas alternatiu.Finalment, els vehicles que vulguin circular per la T-301 de Tortosa ho hauran fe fer lentament a causa d'inundacions arran del temporal Gloria entre els quilòmetres 5 i 7.