La Generalitat obre un nou expedient a IQOXE i li demana «més transparència»

Els grups municipals de Vila-seca fan front comú per demanar més seguretat i una jutgessa i un fiscal visiten la planta on es va produir l’accident mortal

Actualitzada 24/01/2020 a les 08:48

En una reunió celebrada ahir dijous a la tarda a Tarragona, Comissions Obreres i UGT, i l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT), amb el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta, es va plasmar el malestar dels sindicats i l’administració catalana amb el comportament d’IQOXE arran de l’explosió del passat 14 de gener. A més, de manera excepcional, totes les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament de Vila-seca van evidenciar el seu posicionament comú per a exigir una investigació exhaustiva sobre l’accident. Per altra banda, la magistrada del Jutjat número 1 de Tarragona i el fiscal van inspeccionar sobre el terreny la planta de la petroquímica.

La Generalitat ha obert un nou expedient a IQOXE, va informar ahir a Tarragona el secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Josep Ginesta, qui va mantenir una reunió amb Comissions Obreres, UGT i l’AEQT. El motiu, va explicar Ginesta, és que l’empresa a reobert la planta «sense passar la valoració de riscos laborals». Ginesta va dir que «IQOXE ha de ser més transparent» i va afegir que «intentem reconstruir la confiança i obrir un espai de diàleg permanent».

Per la seva banda, es va demanar a l’AEQT que nomeni un representant amb capacitat d’arribar acords, després que el seu representant, Juan Pedro Diaz, recordés que és una associació, no una empresa, segons va comentar Ginesta. L’AEQT es va comprometre a decidir un representant, que assistirà a la reunió que les parts faran la pròxima setmana.

Per la seva banda, el secretari general d’UGT, Joan Llort, i el secretari general d’Indústria de CCOO, José Martín, no van dubtar a dir que «cal avançar en el diàleg i parlar clarament de seguretat laboral a les empreses químiques i, també, de la precarietat». Els sindicalistes van coincidir a dir que «alguna cosa no s’ha fet bé» i que l’empresa «no ha fet autocrítica i es mostra prepotent». També van reclamar un major compromís de l’AEQT i que nomeni un interlocutor que assisteixi a la pròxima reunió.

Consens a Vila-seca

A Vila-seca, els portaveus de tots els grups, amb l’alcalde de la localitat al capdavant, Pere Segura, van fer públic un comunicat per reclamar la voluntat dels vila-secans a viure «en un espai pròsper i segur». El posicionament municipal comú té com a objectiu, segons argumentava Segura, que els fets, «molt greus», del passat 14 de gener, no es tornin a repetir. «El que era impossible que passés, va passar, i això ha fet canviar el paradigma», afegia l’alcalde.

Els grups vila-secans reclamen, d’una banda, revisar les afectacions que l’explosió va tenir a la resta d’empreses de la zona i, de l’altra, que s’implementin de manera urgent mecanismes de millora de les condicions de seguretat de les activitats existents. Un altre aspecte importat que es reclama en el comunicat és la millora dels protocols de comunicació i control. De manera específica es demana a la Generalitat que s’estableixin canals de comunicació preferents i fiables amb els alcaldes i alcaldesses en episodis com el de l’explosió a IQOXE. El consistori va dir que ara no cal demanar dimissions i es valorarà quan finalitzi la investigació.

Visita judicial a la planta

La magistrada del Jutjat número 1 de Tarragona i el fiscal van visitar ahir la planta d’IQOXE per realitzar una inspecció ocular sobre el terreny. Els Mossos d’Esquadra, que investiguen el succés que va causar tres morts, set ferits i múltiples desperfectes, ja havien registrat dies enrere les oficines d’IQOXE i de PlastiVerd, una altra empresa del mateix grup situada al Prat de Llobregat. També es va requerir la documentació relativa a IQOXE a l’Ajuntament de la Canonja, ja que la planta es troba en el seu terme municipal.

A més, ja s’han practicat diversos interrogatoris a treballadors de l’empresa i a altres testimonis de l’explosió per dirimir les causes del succés, que pot ser constitutiu de tres delictes d’homicidi per imprudència, lesions, contra la seguretat en el treball i contra el medi ambient.

Tant els empleats com els sindicats majoritaris han criticat les condicions laborals i de seguretat de l’empresa. Per contra, IQOXE, propietat del Grup Cristian Lay, reivindica que la planta operava segons la legalitat vigent. Cal recordar que CCOO ha convocat una vaga de 24 hores el pròxim mes de febrer per reclamar més seguretat al sector, a la qual amb tota probabilitat se sumarà UGT.