L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant reconeix a 9 policies locals per la seva permanència en el cos

El consistori ha lliurat medalles a aquests funcionaris que porten entre 15 i 35 anys en servei actiu

Actualitzada 24/01/2020 a les 15:23

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha concedit a 9 policies locals les «Medalles a la permanència en servei actiu» , previstes en el reglament de distincions i recompenses d’aquest cos policial, per aquells funcionaris que porten 15 anys com a mínim desenvolupant aquesta tasca.L’acte oficial de lliurament d’aquestes condecoracions ha tingut lloc aquest divendres 24 de gener a la Casa de Cultura Blanca d’Anjou de l’Hospitalet de l’Infant i ha anat a càrrec de l’alcalde, Alfons Garcia; el regidor de Seguretat, Tomás Díaz; i el cap de la Policia Local, el sotsinspector Jordi Jiménez.El sotsinspector Jordi Jiménez, precisament, ha estat un dels policies locals homenatjats. Igual que els agents jubilats Agapito Gómez i Antonio Naranjo, ha rebut la medalla d’or, pels 35 anys de servei al cos.Al sergent Sergi Navarro, al caporal Josep Sanabra i als agents Isabel Peinado, Graciniano Ballesteros, Xavier Cerdà i Manuel Garcia, se’ls ha lliurat la medalla de bronze, pels 15 anys de servei.Durant el seu discurs, el cap de la Policia Local, Jordi Jiménez, ha recordat que el cos de la Policia Local va néixer l’any 1981 amb 6 agents i actualment està integrat per un sotsinspector, un sergent, dos caporals, 13 agents (dos dels quals s’estan formant a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya) i 2 agents interins. Al primer regidor de Seguretat Ciutadana del municipi, Luis Martínez Gutiérrez, que ha assistit a l’acte, li ha donat les gràcies per crear aquest cos «després d’una gran lluita, perquè es va trobar amb molts impediments, perquè li deien que no podia existir-hi perquè el municipi no complia amb el requisit de nombre d’habitants», segons ha explicat. També ha tingut paraules d’agraïment per a l’actual cap de Protocol i secretari del Jutjat de Pau, Xavier Martínez, que va formar part del cos als inicis, per la seva «dedicació i entrega»; i per l’Ajuntament, que està treballant en el projecte de la nova comissaria de la Policia Local.