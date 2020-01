IQOXE desmenteix que hagi reiniciat l'activitat a la planta

Sol·licita a l'administració, en un comunicat, «una tramitació àgil dels permisos per poder reiniciar l'activitat de manera segura»

Actualitzada 24/01/2020 a les 14:37

Aquest divendres l'empresa IQOXE ha desmentit, en un comunicat, que hagi iniciat l'activitat a la planta i concreta que els treballs que s'estan realitzant són per «mantenir les instal·lacions segures». Per altra banda sol·licita a les Administracions Públiques «una tramitació àgil dels permisos necessaris per poder reiniciar l'activitat de manera segura» a les plantes que no es van veure afectades pel succés de 14 de gener.El Comitè d'empresa ha volgut agrair la tasca dels Bombers de la Generalitat i del parc químic per la seva tasca durant l'accident de la planta, i en especial, pel rescat dels treballadors ferits. Han volgut reconèixer també als empleats de seguretat i als treballadors la col·laboració que van mostrar en l'extinció de l'incendi i el socors dels ferits.