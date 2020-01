Els municipis del Baix Penedès més afectats pel Gloria esperen recuperar la normalitat la setmana que ve

Es calcula que les platges ja s'hauran regenerat quan comenci la temporada de bany

Actualitzada 24/01/2020 a les 18:27

Els municipis del Baix Penedès més afectats pel pas del Gloria han començat a fer una valoració dels danys un cop passat el temporal. Els desperfectes en aquesta zona del territori no han estat tan greus com a Girona o al Delta de l'Ebre i els ajuntaments calculen que en una setmana es podran tornar a la normalitat.A la zona marítima del Baix Penedès, els municipis de Cunit i Calafell són els que més van patir pel fort onatge, que va deixar els passejos marítims plens de sorra. A Calafell, però, aquest divendres ja no hi havia rastre del temporal. «Gràcies als equips de neteja hem recuperat la normalitat en temps rècord» ha explicat a l'ACN el regidor d'Ecologia Urbana de l'ajuntament de Calafell, Aron Marcos. En aquesta zona marítima de Calafell el mar va deixar davant dels comerços i els habitatges més propers a la platja fins a mig metre de sorra, que aquest dijous la brigada municipal de neteja ja va acabar de retirar. En aquestes platges la pitjor part se l'han emportat els serveis com les dutxes i les casetes de salvament, que han desaparegut. L'entrada de sorra i aigua a les canonades de pluvials també ha provocat que s'espatllés el sistema de bombeig.Per calcular la quantitat de sorra que s'ha endut el temporal, Aron Marcos, explica que «caldrà esperar que baixi el nivell del mar i veure quina ha estat la modificació de perfil», però calcula que amb la col·laboració d'institucions superiors la platja podrà estar refeta quan arribi la temporada de bany.