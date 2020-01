Busquen una noia de 16 anys desapareguda a la Canonja

Respon al nom d'Ana María i hauria marxat dimecres

Actualitzada 24/01/2020 a les 12:12

Máxima difusión. Lleva desaparecida desde ayer se llama Ana María tiene 16 anos desaparecida en la Canonja ( Tarragona) ponerse en contacto si la ven al número de teléfono de la familia porfavor. MÁXIMA DIFUSIÓN pic.twitter.com/Sq7gBfFI0v — LauuSinnMass13 (@LauuSinn) January 23, 2020

La família i amics demanen ajuda per localitzar a Ana María, una noia de 16 anys que va desaparèixer dimecres 22 de gener a la Canonja. La jove no hauria tornat a casa, per la qual cosa demanen difusió per trobar-la. En cas de localitzar-la es pot trucar al 693 971 263.Segons el diari La República Checa, la jove estudia a l’Institut Joan XXIII, tot i que és de Tortosa. En el moment de la desaparició portava una dessuadora grisa, unes malles negres i una jaqueta vermella.La seva família ha presentat la corresponent denúncia davant dels Mossos d’Esquadra, segons explica el digital.