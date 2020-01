Apunyalament entre dos ocupes a Roda de Berà

La víctima va resultar ferit a la cama amb un matxet

Actualitzada 24/01/2020 a les 11:53

Roda de Berà va viure un moment tràgic dijous per la nit que va mobilitzar Mossos d'Esquadra, Policia Local i diverses unitats del Servei d'Emergències Mèdiques. Ahir al vespre hi va haver un apunyalament entre dos ocupes en un habitatge del carrer Calaf. Segons ha pogut saber Diari Més, els dos implicats, ambdós ocupes, eren un veí de Roda i un de nacionalitat italiana.Els veïns van alertar a les 20.20 hores del succés a la Policia Local i alds Mossos d'Esquadra ja que van escoltar crits i amenaces entre dues persones al carrer. Fins al lloc es va personar una patrulla de Policia Local i Mossos d'Esquadra.Un d'ells va treure un matxet i va agredir a la cama a l'altre implicat, el qual va ser traslladat fins a l'Hospital Santa Tecla amb ferides lleus. Els Mossos van identificar a l'agressor el qual haurà d'acudir al jutjat quan sigui citat.Es dona el cas que dijous vinent, 30 de gener, els veïns han convocat una manifestació davant les portes de l'Ajuntament per denunciar la problemàtica amb les ocupacions al municipi. L'acte se celebrarà abans del ple municipal.