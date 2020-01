Altafulla rescindeix el seu contracte amb Tempo i no subroga empleades

L’alcalde, Jordi Molinera, avisa que l’empresa els va traslladar que totes s’havien donat de baixa

Actualitzada 23/01/2020 a les 20:39

L’Ajuntament d’Altafulla va comunicar el passat 20 de gener la rescissió del contracte amb l’adjudicatària de la neteja –Tempo Facility Services–, que des del passat mes de novembre no paga el sou a la seva plantilla. La companyia gestiona la neteja de diversos equipaments de titularitat municipal –no només a Altafulla, sinó també als Pallaresos, la Canonja, Salou i la Pobla de Mafumet–, així com espais de la Diputació de Tarragona i els casals de la gent gran de la Generalitat. Des de fa mesos, el comitè d’empresa assenyala que les administracions són «responsables» de la situació per no haver volgut rescindir fins ara els contractes i subrogar la plantilla. A principis de gener van desconvocar una vaga amb motiu de les «coaccions» que diuen que pateixen algunes treballadores, que haurien estat amenaçades a perdre el seu lloc de treball. Tot i això, els contractes en molts equipaments no s’estan complint. En un dels casos, l’alcalde d’Altafulla, Jordi Molinera, apunta que fins i tot la llar d’infants no complia les condicions per continuar en marxa.

La rescissió contractual per part del consistori altafullenc parteix de la petició que els va fer Tempo donada la seva situació econòmica, però això de moment tindrà conseqüències incertes per a les set treballadores que hi havia fins ara al municipi. D’aquestes, quatre van plegar donada la «manca d’informació» i de dur diversos mesos sense cobrar les nòmines. Abans que la darrera es donés de baixa, l’Ajuntament va contactar amb Tempo per conèixer quantes treballadores tenien en actiu i l’empresa va respondre que només n’hi havia una i no en va esmentar, segons l’alcalde Jordi Molinera, cap altra. Aquesta, a més, es va donar de baixa poc després mitjançant una instància. «Nosaltres no tenim les dades de les treballadores que no són municipals, són dades d’un tercer, si han de denunciar a algú és a l’empresa, que és qui ho comunica», afegia ahir, després d’assabentar-se que el comitè d’empresa té intenció de presentar una denúncia contra Molinera per ser presumptament responsable subsidiari d’«impagaments i incompliments de la llei». «Impagaments cap, nosaltres hem pagat fins al novembre totes les factures, i podríem no haver-ho fet perquè alguns dies vam estar sense servei», advertia.

Dues treballadores noves

Un dels incompliments, segons la delegada sindical Carmen (UGT), hauria estat contractar dues treballadores a través de la borsa municipal per cobrir dues baixes per malaltia. «No poden contractar ningú en el termini d’un any», apunta la delegada sindical. Per contra, l’alcalde creu que «no podem deixar de netejar equipaments municipals» per un conflicte laboral i és per això que en els pròxims mesos, fins al març, esperen trobar una solució: o bé municipalitzar el servei, o convocar de nou un concurs.

Mentrestant, el comitè apunta que a les tres treballadores fins ara fixes «les han deixat al carrer» en no subrogar-les, de la mateixa manera que a la resta, que s’haurien donat de baixa fartes de no cobrar per la seva feina. El context d’Altafulla es repeteix, en altres circumstàncies, en la resta de municipis. En alguns casos, la situació és més que dramàtica: «A Salou hi ha dues famílies sense menjar i, a sobre, treballant», diu Carmen, que recorda que Tempo continua sense abonar les nòmines. Per la manca d’informació, una representació de la plantilla es va adreçar ahir a l’Ajuntament d’Altafulla per intentar parlar amb el govern. Segons la delegada sindical, «des del juny hem demanat tres vegades poder reunir-nos-hi i no ens han respost».

L’alcalde ho desmenteix: «Ens hi hem reunit dues vegades i una treballadora té el meu mòbil». Sigui com sigui, els sindicats –Co.Bas, UGT i CCOO– van esperar durant el matí poder-s’hi reunir, sense èxit. Molinera destaca, però, que divendres 31 ja han concertat una trobada per explicar quina és la situació un cop s’ha rescindit el contracte. «Han aparegut avui, però això no vol dir que no les rebem», conclou.