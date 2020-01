Uns 750 abonats no tenen subministrament elèctric al Camp i l'Ebre

El percentatge d'afectats més elevat se situa al sud mentre que a Tarragona hi ha 250 clients

Actualitzada 23/01/2020 a les 11:54

Uns 750 abonats no tenen llum a la província de Tarragona a causa del temporal Gloria que ha provocat moltes incidències a la xarxa elèctrica. Segons ha informat Endesa, la xifra més elevada es troba a les Terres de l'Ebre. Horta de Sant Joan ha estat el més afectat durant aquest dies ja que durant unes hores es va quedar tot el poble sense servei. Actualment, només hi ha 150 clients afectats. Pel que fa a la ciutat de Tarragona, hi ha 250 abonats sense llum. En total a Catalunya, hi ha 22.000 abonats sense llum a 102 municipis.Tal i com han remarcat des d'Endesa, el número d'afectats varia constantment i els tècnics estan treballant per reparar amb rapidesa les incidències. Aquests estan treballant conjuntament amb Protecció Civil i les autoritats locals per determinar quines zones són prioritàries.