Servei alternatiu per carretera entre Marçà-Falset i Pradell per esllavissades a la via

L'R15 es troba afectada a més per una avaria al sistema d’electrificació entre Faió i Riba-roja

Actualitzada 23/01/2020 a les 08:42

Tres línies ferroviàries es mantenen tallades pels efectes del temporal i circulen menys trens dels habituals en altres recorreguts. Entre elles hi ha l'R15, on la circulació es troba interrompuda per una esllavissada entre Marçà-Falset i Pradell. També s'ha produït una avaria que afecta al sistema d’electrificació entre Faió i Riba-roja. S’està gestionant un servei alternatiu per carretera.A les línies R1 i RG1 hi ha servei alternatiu per carretera entre Arenys i Blanes, que es perllongarà durant el matí fins a Malgrat de Mar si les condicions ho permeten. No es pot arribar a Maçanet perquè la carretera d'accés està tallada. Entre Molins, l'Hospitalet i Arenys només circula un tren per hora i sentit. A l'R2 Nord i l'R11 hi ha servei habitual entre l'aeroport i Granollers i un tren per hora i sentit entre Granollers i Sant Celoni/Maçanet. En el recorregut entre Barcelona, Girona i Portbou també hi ha un sol tren per hora i sentit.L'R3 funciona entre Balenyà i Barcelona i hi ha servei alternatiu per carretera entre Balenyà i Vic. El servei fins a Puigcerdà està suspès.També s'han produït algunes afectacions a Ferrocarrils de la Generalitat. Durant una estona s'ha interromput el servei de trens de les línies R5 i R50 entre Castellbell i el Vilar i l'Aeri de Montserrat per acumulació d'aigua a les vies, però la incidència ja ha quedat solucionada. A la línia Lleida-La Pobla hi ha servei d'autobús entre Balaguer i la Pobla.