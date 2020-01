Normalitat a tots els centres educatius de la demarcació de Tarragona

L'Institut Pere Martell ha reobert les portes als alumnes després de dos dies tancat pels efectes del temporal

Actualitzada 23/01/2020 a les 11:42

Uns 137.000 alumnes de primària i de secundària s’han quedat aquest dijous sense classe com a conseqüència dels efectes del temporal Gloria. La majoria dels afectats, uns 118.000, pertanyen a les comarques de Girona.



«Abans d’ahir, vam tenir 180.000 alumnes sense classe, i ahir uns 170.000, per la qual cosa anem baixant la xifra d’alumnes afectats», ha manifestat aquest matí el conseller d’Educació, Josep Bargalló.Bargalló ha fet aquestes declaracions durant una visita a l’Institut Pere Martell de Tarragona, que avui ha pogut reobrir les portes als alumnes després de dos dies tancat pels efectes del temporal. Precisament, la del Camp de Tarragona és una de les regions catalanes on avui han tornat en funcionament tots els centres educatius.Durant la visita, el conseller d’Educació ha explicat que l’INS Pere Martell «és un centre que va tenir afectacions estructurals per l’ona expansiva de l'explosió a IQOXE i, quan s’estava treballant per resoldre-les de forma immediata, ha vingut l’episodi de ventada i de forta pluja, i això ha fet que els primers danys hagin augmentat».

Ara, ha afegit Bargalló, «entrem en la fase d’anàlisi dels danys, perquè moltes escoles i instituts tenen desperfectes per la ventada o l’aigua. Hem de començar a treballar molt ràpidament per solucionar-ho, tal i com vam fer a l’Institut Pere Martell després de l’ona expansiva». Segons ha explicat el conseller, «estem recollint les xifres per demà divendres intentar tenir ja una primera avaluació dels danys, aproximada».



Després de visitar l’Institut Pere Martell, Josep Bargalló s’ha traslladat a l’Institut Cal·lípolis, situat en el mateix recinte, on ha pogut comprovar els efectes del temporal i de l’explosió, així com els problemes amb la calefacció. Aquest any 2020, s’hi farà una forta inversió per reparar-la.



900 alumnes afectats per la supressió de rutes escolars

D’altra banda, uns 900 alumnes s’han vist afectats aquest dijous per la supressió de rutes escolars a causa dels efectes del temporal de vent, pluja i neu (xifra que no inclou les rutes habituals de la demarcació de Girona, que també s’han suspès a causa del tancament de tots els centres de sis comarques).



Al Camp de Tarragona, s’han cancel·lat 3 rutes i, a les comarques de Lleida, 3. A les Terres de l’Ebre, es manté una ruta suspesa al Montsià.