La riera d'Alforja baixa plena d'aigua pel temporal Gloria

Alguns accessos propers han quedat tallats per la baixada d'aigua

Actualitzada 23/01/2020 a les 13:20

El temporal que ha colpejat el Camp de Tarragona ha provocat que en les darreres hores a causa de les fortes precipitacions els rius i les rieres del territori augmentin el seu cabdal d'aigua. És el cas de la riera d'Alforja, que transcorre per la comarca del Baix Camp. Aquesta s'ha pogut veure totalment desbordada en alguns dels seus punts pels que discorre.



CIRCULACIÓ | A conseqüència dels aiguats, rieres i camins del nostre terme estan afectats. Els traspassos de les Rieres de Maspujols i d’Alforja i del barranc de la Cambra han quedat tallats per la baixada d’aigua. Circuleu amb precaució. Per incidències, contacteu amb 609902090 pic.twitter.com/cXOigInF9m — Ajuntament Riudoms (@ajriudoms) January 23, 2020

Bon dia #Cambrils ⛔️

Les intenses pluges generen fortes avingudes d'aigües en rieres.

Talls circulació:



Guals: Riera Alforja (estació) + gual torrent de Gené (Eldorado) + Pont FFCC Vilafortuny + majoria camins



Av. Diputació (TV3147) des Barri Esquirols fins #Salou#transit pic.twitter.com/fyA2YM7Ij5 — Policia Cambrils (@PoliciaCambrils) January 23, 2020

A Alforja, les Borges del Camp i a Riudoms, per on passa la riera, hi ha accessos tallats per la baixada d'aigua i han comportat que ciutadans que viuen a l'altra banda del torrent no hagin pogut creuar. Al seu pas per Cambrils aquesta baixa plena.La riera es nodreix d’afluents com la riera de Riudecols i de les Voltes, i els barrancs del Xampany, de la Canaleta, del Llobregat, de les Comes i del Rave.