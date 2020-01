Jutge i fiscal visiten la petroquímica IQOXE després de l'explosió

La setmana passada es van practicar interrogatoris a treballadors de l'empresa i a altres testimonis de l'accident

Actualitzada 23/01/2020 a les 15:42

La magistrada del Jutjat número 1 de Tarragona i el fiscal inspeccionen aquest dijous sobre el terreny la planta de la petroquímica IQOXE, després de l'explosió del passat 14 de gener, que va causar tres morts, segons han informat a Efe fonts pròximes al cas.La comitiva judicial, encapçalada per la jutge instructora de el cas, ha iniciat la inspecció ocular poc després del migdia.Els Mossos d'Esquadra, que investiguen el succés que va causar tres morts, set ferits i múltiples desperfectes, ja s'havien registrat dies enrere les oficines de IQOXE i de PlastiVerd, una altra empresa del mateix grup situada al Prat de Llobregat (Baix Llobregat).També es va requerir la documentació relativa a IQOXE a l'Ajuntament de la Canonja, ja que la planta es troba en el seu terme municipal.A més, ja s'han practicat diversos interrogatoris a treballadors de l'empresa i a altres testimonis de l'explosió per dirimir les causes del succés, que pot ser constitutiu de tres delictes d'homicidi per imprudència, lesions, contra la seguretat en el treball i contra el medi ambient.Tant els empleats com els sindicats majoritaris han criticat les condicions laborals i de seguretat de l'empresa.Per contra, la signatura, propietat de el Grup Cristian Lay, reivindica que la planta operava segons la legalitat vigent.El sindicat Comissions Obreres ha convocat una vaga de 24 hores el proper mes de febrer per reclamar més seguretat al sector, a la qual amb tota probabilitat se sumarà UGT.