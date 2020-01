El riu Gaià es desborda al seu pas per Aiguamúrcia

La TV-2005 es troba tallada a la circulació al quilòmetre 5

Actualitzada 23/01/2020 a les 09:44

#Riugaià amb un terç del cabal de la nit al seu pas per #Querol pic.twitter.com/WklmuQyfM2 — Jordi Pijoan ️⛈ (@pijoan_jordi) January 22, 2020

El temporal #Gloria ha desbordat el riu Gaià al pas del nucli d'Aiguamúrcia. La carretera es mantindrà tallada durant unes hores Et recordem que prenguis precaucions en tots els desplaçaments.#Aiguamúrcia #AltCamp #Temporal pic.twitter.com/JzYQy52QAf — Ajunt. Aiguamúrcia (@AjAiguamurcia) January 22, 2020

El Catllar # Gaianada Foto Héctor Hernàndez pic.twitter.com/a0VTvDbXyj — Terres del Gaià (@TerresdelGaia) January 23, 2020

Molí de Seguer. Querol #Gaianada Foto Cal Camadall pic.twitter.com/EhA8ij7e2Y — Terres del Gaià (@TerresdelGaia) January 23, 2020

Els efectes de la borrasca gloria s'estan agreujant al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre després de tres dies amb pluges intenses, fortes ratxes de vent i d'onatge. Tot i que ahir semblava que el temporal donava una treva per la tarda les precipitacions van tornar a colpejar el territori.Com a conseqüència, el riu Gaià s'ha desbordat en alguns dels municipis per on passa. És el cas d'Aiguamúrcia de l'Alt Camp on aquest ha envaït carreteres. La TV-2005 es troba tallada a la circulació al quilòmetre 5. També es troben afectats per la «gaianada» Vila-rodona, el Catllar, Montferri, Querol i Santa Coloma de Queralt.