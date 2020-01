S'ha tallat un carril a l'AP-7 a l'Ametlla de Mar per obstacles a la via

Actualitzada 23/01/2020 a les 09:46

Ahir s'informava, crescuda del cabal del Gaià, desbordament a l'alçada d'Aiguamúrcia (@AjAiguamurcia) https://t.co/GyWAymnqje — Jose Luis Alonso (@joselar31) January 22, 2020

El Servei Català de Trànsit ha informat sobre l'estat de les carreteres al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A les nou del matí hi ha dues vies tallades a la circulació: la T-713 a la Bisbal de Falset per una esllavissada durant la matinada i la TV-2005 a Aiguamurcia per acumulacions d'aigua a la calçada.Obstacles a l'AP-7 a l'alçada de l'Ametlla de Mar ha provocat que hi hagi un carril tallat a la circulació amb petites retencions al quilòmetre 297. També hi ha obstacles a la C-12 a Tivissa, per la qual cosa es circula amb congestió.Es fa pas alternatiu a l'N-240 a Montblanc per despreniments al quilòmetre 33; a l'N-420 a Caseres; i es es demana que es circuli lentament per la T-301 a Tortosa per acumulacions d'aigua a la calçada.