Detingudes tres persones d'una empresa per tenir dos treballadors de forma irregular i precària

Els empleats, que van ser amenaçats i acomiadats, feien jornades de més 12 hores diàries per menys de 1000 euros

Actualitzada 23/01/2020 a les 11:20

Tres directius d'una empresa de Valls han estat detinguts per la Policia Nacional com a presumptes autors dels delictes contra el dret dels treballadors i amenaces greus. Les investigacions van començar el mes d'octubre del 2019 quan els agents van tenir coneixement a través del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d'una denúncia sindical relativa a dues empreses de reciclatge metal·lúrgic situades al polígon industrial de Valls, que treballen en un mateix centre de treball.



Segons la denúncia interposada, hi haurien ciutadans estrangers en situació irregular treballant, els quals no tenien autorització de residència i treball ni estaven degudament donats d'alta a la Seguretat Social.Aquests treballadors estarien exercint la seva feina en condicions precàries, amb jornades de més 12 hores diàries, i amb una remuneració que no superaria els 1000 euros, condicions que podrien vulnerar els drets que tenen reconeguts per la legislació vigent.La Policia Nacional juntament amb Inspecció de Treball de la Generalitat van procedir a realitzar la corresponent actuació en l'empresa. L'informe d'Inspecció conclou que els fets investigats provoquen un lucre indegut per a la mercantil per estalviar-se de manera irregular les costes laborals i de Seguretat Social de dos treballadors aprofitant-se de la seva situació de vulnerabilitat per mancar de documentació vàlida per residir i treballar a Espanya.Els denunciants al seu torn van ser amenaçats greument per la direcció de l'empresa per considerar-los els instigadors de la inspecció, sent acomiadats amb posterioritat, presumptament com a represàlia.Davant tals fets es va procedir a la detenció a Valls de tres persones de nacionalitat espanyola: dos d'elles com a autors d'un delicte contra el dret dels treballadors i amenaces greus i l'altra per un delicte contra el dret dels treballadors, sent els mateixos l'administrador, gerent-apoderada i l'encarregat de la societat mercantil.L'operatiu ha estat desenvolupat per agents de la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona en col·laboració amb la Inspecció de Treball de la Generalitat.