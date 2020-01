Detenen un dels presumptes lladres en comerços a Calafell

L’home va ser enxampat cometent un altre robatori al carrer Duero, de Segur de Calafell

Actualitzada 23/01/2020 a les 19:04

Un dels presumptes lladres que a finals de desembre i principis de gener van protagonitzar diversos robatoris amb violència al centre de Calafell va ser detingut ahir per la Policia Local. Així ho va indicar el mateix Ajuntament a través d’un comunicat, que va destacar que al detingut se l’investigava per altres fets delictius per furt en aquest municipi del Baix Penedès. L’home va ser enxampat cometent un altre robatori al carrer Duero, de Segur de Calafell, i tant Mossos com els agents policials locals intenten ara trobar la seva relació amb altres fets similars. La investigació està oberta i no es descarten noves detencions, segons va assenyalar el mateix Ajuntament. Els comerciants van denunciar la situació pels nombrosos robatoris que hi va haver durant la campanya de Nadal i van reclamar més presència policial.