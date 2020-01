Comencen els treballs de l'estació provisional de ferrocarril Salou- Port Aventura a l'avinguda Joan Fuster

Les obres es preveu que durin, aproximadament, uns tres mesos, fins a l’abril

Actualitzada 23/01/2020 a les 16:39

Adif ha iniciat aquesta mateixa setmana els treballs de construcció de l’estació provisional de tren de Salou-PortAventura, a l’Avinguda de Joan Fuster, un cop ha millorat la situació climatològica.Des d’avui dijous diversos operaris realitzen els treballs d’implantació de l’obra, unes labors que consisteixen en fer tot el tancament de seguretat al perímetre d’actuació, que ocuparà una superfície total de 725 metres quadrats. Aquests es divideixen en 168 metres, pels mòduls prefabricats; 250 metres quadrats, pels accessos, rampes i escales; i 307 metres quadrats, per a l’adequació de la part exterior de la pròpia implantació.Tot seguit, serà el torn del moviment de terres, desbrossament, retirada de la capa vegetal de terra i realització de les cates del terreny.De cara a la setmana que ve ja es començarà a realitzar tota l’excavació per preparar el terraplenat i fer la cimentació de l’edifici, que seran uns mòduls prefabricats. Aquests comptaran amb un vestíbul, lavabos, departament d’atenció al client, àrea de personal de la pròpia estació i magatzem.La setmana vinent, també, junt amb els fonaments, es faran els serveis de desguàs de l’aigua. Després, les rampes i escales, i el pas final serà la instal·lació dels mòduls.L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha manifestat que «estem treballant perquè Salou tingui la seva estació de tren amb la màxima celeritat, tenint en compte que és un servei de primera necessitat i el volem tenir enllestit abans que s’iniciï la temporada turística».L’Ajuntament de Salou ha cedit els terrenys temporalment, fins que no es construeixi l’estació definitiva. La durada de les obres es preveu que sigui de tres mesos.Cal dir que no es tallarà la circulació, de moment, mentre durin les obres, atès que l’Ajuntament de Salou ha reservat un carril perquè els conductors puguin circular.El pressupost de l’obra és de 435.454 €, amb IVA inclòs.