Veïns de Maspujols alerten de la perillositat d'un cable abatut pel temporal

Actualitzada 22/01/2020 a les 13:21

Veïns de la urbanització Rocabruna de Maspujols han denunciat públicament que porten ja vint hores trucant als serveis d'emergències i a Endesa perquè es retiri un cable de la xarxa de subministrament elèctric que està al bell mig d'un camí des d'ahir al migdia, quan va caure enganxat amb un pi que va ser abatut pel vent. La propietària de l'immoble on va caure part de l'arbre ha manifestat la seva preocupació per la perillositat que pot comportar el cable a un camí per on transiten vehicles. «Vam avisar l'ajuntament i ens va enviar un operari de la brigada que ens va ajudar als veïns a tallar l'arbre, però estem trucant a tot arreu i no venen a retirar-lo», diu la veïna que ha denunciat els fets.