Uns 5.000 abonats repartits a tota la província estan sense llum

Els municipis més afectats són Alforja, Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan

Actualitzada 22/01/2020 a les 11:37

Uns 5.000 clients d'Endesa es troben sense subministrament elèctric a causa del temporal que afecta tota la Península, segons han informat fonts de l'empresa. Els municipis més afectats són Alforja, Mont-roig del Camp i Horta de Sant Joan. Aquest últim, ahir tenia una avaria que afectava a 982 clients, tot i que Endesa assegura que la xifra ja s'ha reduït aquest dimecres. A Salou hi hauria uns 300 abonats sense servei, 109 a Tarragona i a Reus només 14.Segons ha explicat l'empresa, les xifres oscil·len contínuament. Els operaris hi estan treballant en totes elles, prioritzan les afectacions més grans i els clients que porten més hores sense subministrament.El temps de reparació de les incidències s'allarguen perquè molts accessos estan tallats, ja sigui per acumulació d'aig8ua o bé per obstacles que han malmès les línies elèctriques. En el millor dels casos, segons afirma Endesa, les línies es poden reconnectar amb facilitat retornant el subministrament, mentre que en d'altres s'ha de treballar en la reparació.