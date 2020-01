Tot a punt per poder gaudir de la Xatonada Popular del Vendrell el cap de setmana de l'1 i 2 de febrer

El dissabte al matí, a la plaça del Mercat municipal, hi haurà tallers per a tota la família

Actualitzada 22/01/2020 a les 15:12

Ja es pot consultar el programa d'activitats relacionades amb la Xatonada Popular 2020, que tindrà lloc el cap de setmana de l'1 i 2 de febrer amb el 34è Concurs de Mestres Xatonaires, la 33a Exhibició de Xatonaires Infantils, la 27a Fira de productes alimentaris naturals i artesanals i el 4t Xató Experience, entre d'altres activitats, i que incorpora algunes novetats.Si una de les novetats és que al diumenge hi haurà un trasllat d'aquesta festa gastronòmica cap a l'escola Àngel Guimerà, amb motiu de les obres al carrer Dr. Robert que obliguen a mantenir oberta la Rambla per a la circulació de vehicles, al dissabte la Rambla serà l'espai que acollirà una altra de les novetats. Concretament, a partir de les 12 del migdia, hi tindrà lloc la VermuTOnada, una nova activitat en què es podrà gaudir de la bona música de Dj Delapierre amb la degustació de xips&xató.El dissabte al matí, a la plaça del Mercat municipal, també hi haurà tallers perquè tota la família pugui experimentar amb el xató sota el títol de Xató Experience Kids. I a partir de les 11 h, a la plaça de Francesc Macià, hi haurà el JUGACIRC, un espai de jocs d'habilitat per a tota la família.I la setmana que ve es faran els cursets Aprèn a fer xató, tant per a infants com per a adults, a les escoles Àngels Garriga, Sagrat Cor, Àngel Guimerà i Els Secallets. Amb aquests cursets, impartits per membres de l'Associació Gastronòmica de la Universitat del Xató de Catalunya, els alumnes no només aprenen a fer xató, sinó que també reben coneixements sobre els productes de la terra que formen part de la recepta. A l'escola Àngel Guimerà és on es farà el curset per a adults.El programa d'actes de laXatonada Popular del Vendrell 2020 es pot consultar al web municipal i al Facebook de Fires i Mercats del Vendrell.