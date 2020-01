Afectacions a les carreteres de l'Ebre i el Camp a causa del temporal Gloria

Hi ha nou tallades a la zona ebrenca i amb congestió a Cornudella, Margalef i Aiguamúrcia

Actualitzada 22/01/2020 a les 09:04

El Servei Català de Trànsit ha informat que hi ha nou vies tallades a les Terres de l'Ebre a causa del temporal Gloria per acumulacions d'aigua o despreniments. Concretament es tracta de la C-12 i la T-301 a Tortosa; l'N-420 a Caseres; la TP-3311 a la Galera; la TV-3031 a Tivissa; la TV-3301 a Bot; la TV-3315 a Ulldecona; TV-3341 a Horta de Sant Joan; i la TV-3401 a l'Ampolla.A més a més, es circula amb congestió per la C-242 a Cornudella de Montsant per esllavissades. Aquesta via va estar tallada durant un temps durant l'estiu pel despreniment d'una gran roca ahir com a conseqüència de pluges intenses el passat mes de maig. També es circula lentament a la T-713 a Margalef, a la TP-2002 a Aiguamúrcia; i a la TV-3421 a Roquetes.A més a més, a la Terra Alta s'ha de circular amb cadenes a la T-330 entre Arnes i Prat de Comte; i a la T-334 a Horta de Sant Joan. A la C-42 al terme municipal de l'Aldea la circulació es lenta al quilòmetre 5 per acumulacions d'aigua.