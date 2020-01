Més de 23.000 alumnes del Camp i l'Ebre es queden sense classe pel Gloria

Han tancat centres del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta

Actualitzada 22/01/2020 a les 12:10

Rutes de transport escolar suspeses

Els efectes del temporal Gloria han deixat sense classe uns 149.000 alumnes, la majoria, 107.160, a les comarques gironines. Al Tarragonès, hi ha hagut 1.827 alumnes afectats, ja que no han pogut obrir l’Institut Pere Martell de Tarragona, l’Institut Berenguer Entença de Vandellòs-Hospitalet i l’Institut de Vila-seca.A l'Institut Pere Martell els tècnics segueixen treballant a contrarellotge per substituir les plaques de la teulada,segons ha informat el centre. Els operaris estan fent tasques per protegir el transformador, reparar l’edifici B (el més afectat pel temporal) i acabar de substituir les plaques de poliuretà que falten a l’edifici A. S’ha restablert el subministrament elèctric i la calefacció.A les Terres de l'Ebre hi ha afectats 21.524 alumnes que no han pogut acudir als centres de Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta, a banda de l’Escola Les Eres de Rasquera de la Ribera d'Ebre.Pel que fa a les rutes de transport escolar suspeses a causa del temporal, la cancel·lació del servei ha afectat un total de 2.266 alumnes. Entre les línies suspeses, n’hi ha 8 del Berguedà, 8 al Vallès Oriental, 8 a l’Alt Urgell, 8 a l’Alta Ribagorça, 5 al Pallars Sobirà, 3 al Maresme, 1 al Ripollès, 1 a la Garrotxa i 1 a Barcelona.El Consell Comarcal del Baix Ebre ha suspès avui totes les rutes de transport escolar transport adaptat que gestiona a la comarca a causa del temporal, seguint les recomanacions de Protecció Civil.