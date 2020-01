Les instal·lacions acullen més de 500 animals

La Protectora d'Animals de Torredembarra ha vist greument afectades les seves instal·lacions per culpa del temporal Gloria. En unes imatges compartides a les xarxes socials es pot veure com alguns animals conviuen aquests dies amb uns vint centímetres d'aigua.A les instal·lacions hi viuen més de 500 animals, i els responsables de la Protectora han demanat la col·laboració ciutadana, ja sigui mà d'obra, cases d'acollida o material per tal d'arreglar els desperfectes provocats pel temporal. També han publicat un número de compte (ES40 0019 0066 5940 1002 0820) per les persones que vulguin fer alguna donació.