La Policia Local de Cambrils atén un total de 87 incidències pel temporal

L’avinguda Diputació segueix tallada des del barri Platja de Vilafortuny fins al límit amb Salou per l’acumulació d’aigua de mar

Actualitzada 22/01/2020 a les 15:22

La Policia Local de Cambrils ha hagut de gestionar, prestar serveis i atendre un total de 87 incidències relacionades amb el temporal Glòria des del dimecres 19 de gener fins el matí de d’avui, 22 de gener.Els i les agents han hagut de tallar vies urbanes i camins en 13 ocasions i han hagut d’intervenir en 14 caigudes d’arbres i d’elements de façanes. A més, la Policia ha hagut d’actuar en 17 situacions de vehicles atrapats per l’aigua a causa de negligències dels conductors i conductores.En aquest moment segueix tallada a la circulació l’avinguda Diputació entre el barri de Platja de Vilafortuny i Salou, per l’existència de dos trams inundats per entrada d’aigua marina. També continua tancat el pas d’alguns camins rurals i del gual de la riera de Riudoms a l’alçada del camí de Vilafortuny.A Cambrils la tempesta ha deixat zones de platja i carrer inundats, passejos plens de sorra, i danys en les passarel·les de fusta, les dutxes de les platges i mobiliari urbà. També hi ha algunes àrees de jocs infantils malmeses, especialment l’última de la platja de ponent, tocant a l’Hospitalet.El Pla Inuncat segueix activat per la previsió i acumulació de pluja des d’aquest migdia i fins demà a les 6 del mati. Caldrà esperar que baixi el nivell del mar, que segueix dipositat sorra i aigua al passeig, per poder obrir rases i desaiguar les zones inundades.