Quatre línies tenen la circulació interrompuda pels efectes del temporal Gloria

Actualitzada 22/01/2020 a les 08:53

Cinc línies ferroviàries estan interrompudes pels efectes del temporal Gloria. L'R15 està tallada entre Reus i Móra per caiguda d'arbres a la via i s'ha establert un servei alternatiu per carretera. El servei de la línia R1 està interromput entre Arenys i Maçanet. Entre d'altres motius, el riu Tordera ha malmès de forma important el pont que comunica Malgrat i Blanes. A més, els trens circulen per via única entre el Masnou i Mataró. El servei està suspès en les línies RG1 i R11. A l'R2 Nord hi ha retards importants per una esllavissada a Cardedeu i arbres propers a la zona de vies. A l'R3 només es presta servei entre la Garriga i Barcelona. Els trens no circulen cap a Puigcerdà per acumulació d'aigua, arbres sobre la via i esllavissades.